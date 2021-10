T20 WC, Ind Vs Pak: मैच से पहले घुटने पर क्यों बैठे भारत के खिलाड़ी? हर कोई कर रहा तारीफ

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने कुछ ऐसा किया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. मैच की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने घुटने पर आकर ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट का सपोर्ट किया.



भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल ने क्रीज़ पर पहुंचकर एक घुटने पर बैठकर इस मूवमेंट का समर्थन किया. जबकि भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों ने बाउंड्री के बाहर ऐसा ही किया.

पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ी घुटने पर तो नहीं बैठे लेकिन उन्होंने दिल पर हाथ रखकर इस मूवमेंट का सपोर्ट किया.

Kl Rahul Knee down for the humanity ✊🇮🇳 #KlRahul pic.twitter.com/lPcFcPy64H — Kl Rahul FC™ (@KlRahulFanArmy) October 24, 2021

OUR BOYS TAKING THE KNEE!💙💙



Little things that matter :') pic.twitter.com/SxEibYg6DS — Jaanvi 🏏 (@ThatCric8Girl) October 24, 2021



पिछले साल अमेरिका से शुरू हुए ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट का लगातार दुनिया ने समर्थन किया है. इस मूवमेंट के साथ अब सभी तरह के भेदभाव को दूर करने की कोशिश की जा रही है. टी-20 वर्ल्डकप में लगातार टीमें ऐसा ही कर रही हैं और मैच की शुरुआत से पहले इस तरह मूवमेंट का सपोर्ट कर रही हैं.

Indian players taking the knee before the start of play. pic.twitter.com/8wxemxTCPP — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 24, 2021

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को टी-20 वर्ल्डकप का ये हाई वोल्टेज मैच खेला गया. दोनों टीमें लंबे वक्त के बाद एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं, यही वजह है कि इस मैच पर हर किसी की नज़र रही थी.



भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह



पाकिस्तान की प्लेइंग-11: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी