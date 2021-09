डिविलियर्स ने भारत की जीत के बाद फैन्स से कहा- टीम सेलेक्शन और बाकी बकवास के बारे में मत सोचो

टीम इंडिया को ओवल टेस्ट में मिली जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने फैन्स से अनुरोध किया है कि वे टीम चयन और बाकी बकवास को भूलकर खेल की प्रशंसा करें.

भारत ने चार तेज गेंदबाजों और एक विशेषज्ञ स्पिनर को लेकर उतरने की रणनीति लगातार चौथे टेस्ट में अपनाई. रवींद्र जडेजा को आर. अश्विन पर तरजीह देने के लिए कप्तान विराट कोहली की काफी आलोचना हुई.

कोहली का फैसला हालांकि सही साबित हुआ और भारत ने चौथा टेस्ट 157 रनों से जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली.

डिविलियर्स ने ट्वीट किया, ‘टेस्ट क्रिकेट के दर्शकों की तरह टीम चयन और अन्य बकवास के बारे में सोचना बंद करके प्रतिस्पर्धा, जुनून, कौशल और देशभक्ति की प्रशंसा करो जो आपकी आंखों के सामने है. आप एक अच्छे मैच से चूक रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘शानदार प्रदर्शन भारत. शानदार कप्तानी विराट कोहली और कुछ खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया. जो रूट ने भी इंग्लैंड के लिए अच्छा खेला. क्रिकेट का अच्छा प्रचार. फाइनल के लिये रोमांचित हूं.’

