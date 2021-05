मालदीव रवाना हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, माइक हसी अब भी CSK की देखरेख में

आईपीएल-14 में भाग लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मालदीव रवाना हो गए हैं. वहीं, कोरोना पॉजिटिव हुए माइक हसी अभी भारत में ही रहेंगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बैटिंग कोच हसी फ्रेंचाइजी की देखरेख में हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने गुरुवार को बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है. मालदीव में ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई सीमा के खुलने का इंतजार करेंगे. ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत से आने वालों के लिए 15 मई तक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सीए ने लिखा, 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ACA) इस बात की पुष्टि करता है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, कोच, मैच ऑफिशियल्स और कमेंटेटर्स को सुरक्षित रूप से भारत से ले जाया जा रहा है. वे अभी मालदीव के रास्ते में हैं. सभी ऑस्ट्रेलियाई मालदीव में तब तक रहेंगे, जब तक भारत से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर से पाबंदी हट नहीं जाती.' तीन खिलाड़ियों के पहले ही हटने के बाद ऑस्ट्रेलिया के 40 लोग इस लीग से जुड़े थे, जिसमें 14 खिलाड़ी शामिल हैं.

Official Update | We can confirm that Australian players, coaches, match officials and commentators have been safely transported from India and are en route to the Maldives. pic.twitter.com/mZQT2RlvBv