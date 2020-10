पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का हार्ट अटैक से निधन

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का सोमवार को बेंगलुरू में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 49 साल के थे. चैपमैन को रविवार की रात को बेंगलुरू में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सोमवार तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली.

एक समय चैपमैन के साथी रहे ब्रूनो कुटिन्हो ने गोवा से पीटीआई से कहा, ‘मुझे बेंगलुरू से उनके एक दोस्त में फोन पर बताया कि चैपमैन अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका आज (सोमवार) तड़के निधन हो गया. वह हमेशा खुश रहने वाले इंसान थे और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे.’

मिडफील्डर चैपमैन 1995 से 2001 तक भारत की तरफ से खेले थे. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 1997 में सैफ कप जीता था. क्लब स्तर पर उन्होंने ईस्ट बंगाल और जेसीटी मिल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया.

All India Football Federation condoles untimely demise of Carlton Chapman 🙏💐



Read here 👉 https://t.co/xXBPX9SdmQ#IndianFootball pic.twitter.com/jcezAWHiVE