रेसलर विनेश फोगाट करेंगी मैट पर कमबैक... वापस लिया रिटायरमेंट का फैसला, LA 2028 पर फोकस

विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल तक का सफर तय किया था. विनेश हालांकि खिताबी मुकाबले से पहले ही डिस्क्वालिफाई कर दी गई थीं क्योंकि उनका वजन ज्यादा पाया गया था.

विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया. (Photo: Getty)
विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया. (Photo: Getty)

भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने अपने रिटायरमेंट के फैसले से यू-टर्न ले लिया है. विनेश ने एक बार फिर मैट पर लौटने का ऐलान कर दिया. विनेश ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को X पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की. विनेश ने कहा कि वह दोबारा अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगी. विनेश 2028 में होने जा रहे लॉस एंजेलिस ओलंपिक (LA 2028) को अपना अगला लक्ष्य बनाएंगी.

31 साल की विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी. उस फैसले ने भारतीय खेल जगत को चौंका दिया था. लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं. जुलाई में विनेश ने अपने बेटे को जन्म दिया था.

विनेश फोगाट ने  कहा कि अपने करियर की दूसरी पारी में उनका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत और ‘छोटा चीयरलीडर’ उनका बेटा होगा. विनेश की वापसी की घोषणा से भारतीय कुश्ती को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है, वह पहले ही कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल पर कई बड़े मेडल जीत चुकी हैं.

पेरिस में विनेश क्यों हुई थीं डिस्क्वालिफाई?
पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने इतिहास रचने का सपना लेकर वूमेन्स 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में जगह बनाई थी. पूरे देश को उम्मीद थी कि वह फाइनल जीतकर भारत को रेसलिंग में उसका पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाएंगी. लेकिन फाइनल से ठीक पहले आई खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया.

फाइनल बाउट से पहले विनेश फोगाट का वजन 50 किलो की सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया. इसके बाद उन्हें तुरंत खिताबी मुकाबले से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया. यह उनके करियर का सबसे दर्दनाक क्षण साबित हुआ और इसी घटना के बाद उन्होंने कुश्ती को अलविदा कहने का फैसला किया था.

कुश्ती से संन्यास के बाद विनेश फोगाट ने राजनीति में कदम रखा था. हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में उन्होंने जुलाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की. विनेश को कुल 65,080 वोट मिले, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी योगेश कुमार को 59,065 वोट हासिल हुए. इस तरह विनेश ने 6,015 वोटों के अंतर से आसान जीत दर्ज की. अब विनेश मैट पर वापसी कर रही हैं. अब उनकी नजर 2028 ओलंपिक में पदक जीतने पर होंगी.

