Champions League: रोनाल्डो के तूफान ने मचाया तहलका, तीन बार की चैम्पियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को ग्रुप-16 में पहुंचाया

Champions League: पुर्तगाल के स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार फॉर्म जारी है. UEFA Champions League में रोनाल्डो ने अपनी इंग्लिश टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को ग्रुप-16 में पहुंचा दिया है. मंगलवार को खेले गए मुकाबले में यूनाइटेड टीम ने विलारियाल को 2-0 से हराया. यूनाइटेड के अलावा इंग्लिश टीम चेल्सी ने भी ग्रुप-16 में जगह पक्की कर ली है.

यूनाइटेड और विलारियाल के बीच मैच काफी रोमांचक रहा. हाफ टाइम में कोई टीम गोल नहीं कर सकी और मैच बराबरी पर रहा था. दूसरे हाफ में भी मैच बिना किसी गोल के टाई की तरफ ही जा रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने ऐसा नहीं होने दिया.

78वें मिनट में हुआ पहला गोल

मैच के 78वें मिनट में रोनाल्डो ने शानदार गोल दागते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. यहां से विलारियाल का मनोबल पूरी तरह से टूट गया. इसका परिणाम यह हुआ कि यूनाइटेड के लिए मैच के आखिरी पल 90वें मिनट में जादोन सांचो ने एक और गोल दाग दिया. इस तरह आखिर में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विलारियाल को 2-0 से शिकस्त दी और ग्रुप-16 में जगह बना ली.

रोनाल्डो ने अब तक ग्रुप के सभी पांच मैचों में गोल किए हैं और चैम्पियंस लीग में उनके कुल गोलों की संख्या 140 पहुंच गई है जो कि रिकॉर्ड है.

Round of 16 ✅ 🔵 How far will Chelsea go this season? #UCL pic.twitter.com/Jj7xU23Fuq

ग्रुप-F में यूनाइटेड टॉप पर

ग्रुप-F में रोनाल्डो की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप पर काबिज है. टीम ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक में हार मिली और एक मैच ड्रॉ रहा. यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं. दूसरे नंबर पर विलारियाल (7) टीम ही काबिज है, जिसने 5 में से 2 मैच जीते और 2 हारे हैं. एक मैच ड्रॉ रहा.

यूनाइटेड टीम ने मैनेजर Ole Gunnar को हटाया

प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की शुरुआत खराब प्रदर्शन के साथ हुई थी. टीम लगातार हार रही थी, इसी कारण रविवार (21 नवंबर) को क्लब ने अपने मैनेजर Ole Gunnar Solskjaer को निकाल दिया. फैसले से पहले प्रीमियर लीग में टीम ने 7 में से 5 मैच गंवाए थे. वॉटफॉर्ड से मिली 4-1 की बाद क्लब ने पुष्टि करते हुए बताया था कि ओले हमारे लिए हमेशा एक लीजेंड रहेंगे. ओले की जगह अभी माइकल कैरिक अंतरिम तौर पर मैनेजर पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो पूर्व में मिडफील्डर रह चुके हैं और अभी भी ओले की सपोर्ट स्टाफ टीम का हिस्सा थे.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC