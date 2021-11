Premier League में लगातार हार से बवाल, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनेजर को हटाया

Ole Gunnar Solskjaer: प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खराब प्रदर्शन का असर अब दिखने लगा है. रविवार को क्लब ने अपने मैनेजर Ole Gunnar Solskjaer को निकाल दिया है. प्रीमियर लीग में पिछले सात में से 5 मैच गंवाने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ने ये फैसला किया.



वॉटफॉर्ड से मिली 4-1 की बाद क्लब ने पुष्टि करते हुए बताया कि ओले हमारे लिए हमेशा एक लीजेंड रहेंगे, लेकिन दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हम सभी इस फैसले पर आए हैं और अब उनका सफर क्लब के साथ खत्म होता है.



ओले की जगह अभी माइकल कैरिक अंतरिम तौर पर मैनेजर पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो पूर्व में मिडफील्डर रह चुके हैं और अभी भी ओले की सपोर्ट स्टाफ टीम का हिस्सा थे.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC