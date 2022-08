Thor Chris Hemsworth Mirabai Chanu: कॉमनवेल्थ की गोल्डन गर्ल मीराबाई चनू के फैन हुए 'थॉर', तारीफ में किया ये ट्वीट

Thor Chris Hemsworth Mirabai Chanu: कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारतीय वेटलिफ्टर्स ने अपना दम दिखाया है. इसमें स्टार महिला एथलीट मीराबाई चनू खास हैं. उन्होंने देश को 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड दिलाया था. मीराबाई के फैन्स आम लोग ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड फिल्म 'थॉर' के हीरो क्रिस हैम्सवर्थ (Chris Hemsworth) भी हैं.

मीराबाई की तारीफ में थॉर ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय स्टार की जमकर तारीफ की है. अपने एक लाइन की कैप्शन में थॉर ने बधाई भी दी और मीराबाई को लीजेंड भी कहा. हैम्सवर्थ ने लिखा- वह बेहद काबिल हैं. बधाई हो, मीराबाई, आप लीजेंड हैं.

मीराबाई ने रिकॉर्ड 201 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीता

England vs Canada hockey Match: कॉमनवेल्थ गेम्स में भिड़े खिलाड़ी, हॉकी मैच में स्टिक लगी, तो प्लेयर ने पकड़ी गर्दन

बता दें कि मीराबाई चनू ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में जारी 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला वेटलिफ्टिंग के 49 किलो भारवर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता. मीराबाई ने स्नैच में 88 किलो का वजन उठाया. वहीं, क्लीन एंड जर्क में मीराबाई ने 113 किलो का बेस्ट प्रयास किया. यानी कि मीराबाई ने कुल 201 किलो का वजन उठाया. यह कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड रहा.

She is worthy! Congrats, Saikhom, you legend.