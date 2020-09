टॉप टीमों के नाम वापस लेने से थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट टला

कोरोना वायरस महामारी के बीच शीर्ष टीमों के नाम वापस लेने के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) ने डेनमार्क में होने वाले थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट मंगलवार को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिए. भारत ने तीन से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क के आरहस में होने वाले टूर्नामेंट के लिए महिला और पुरुष दोनों टीमों की घोषणा कर दी थी.

कोरोना महामारी के कारण हालांकि थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीनी ताइपे और अल्जीरिया के बाद शुक्रवार को इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने भी नाम वापस ले लिया, जिसकी वजह से बीडब्ल्यूएफ ने रविवार को आपात वर्चुअल बैठक बुलाई.

महासंघ ने एक बयान में कहा ,‘बैडमिंटन विश्व महासंघ मेजबान बैडमिंटन डेनमार्क की सहमति से थॉमस और उबेर कप 2020 स्थगित करने का कठिन फैसला ले रहा है.’

BWF confirms the TOTAL BWF Thomas and Uber Cup 2020 is postponed; DANISA Denmark Open to proceed.#TotalBadminton #Aarhus2020 #BWF #HSBCbadmintonhttps://t.co/8E3IVIqjPQ