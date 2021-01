PAK: पूर्व कप्तान शोएब मलिक का एक्सीडेंट, ट्रक में जा घुसी कार, बाल-बाल बचे

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक का लाहौर में रविवार रात को एक्सीडेंट हो गया. बताया जा रहा है कि मलिक की कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई. हादसे के बाद मलिक की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन शोएब बाल-बाल बच गए. शोएब मलिक ने भारत की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा से शादी की है.

खबरों के मुताबिक, शोएब मलिक की स्पोर्ट्स कार काफी तेज रफ्तार में थी, जिसके चलते अचानक संतुलन बिगड़ गया और कार ट्रक से जा टकराई. हादसे के वक्त शोएब मलिक पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर ड्राफ्ट कार्यक्रम से घर जा रहे थे. दुर्घटना नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के पास हुई थी. इधर, शोएब मलिक ने ट्वीट करके कहा कि वह पूरी तरह से ठीक हैं.

- "I am perfectly all right everybody. It was just a happenstance accident and Almighty has been extremely Benevolent. Thank you to each one of you who've reached out. I am deeply grateful for all the love and care..." ~ Shoaib Malik