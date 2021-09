CM पटनायक का ऐलान- जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा ओडिशा

इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाला जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ओडिशा में होगा, जो भारत में खेलों के गढ़ के रूप में अपनी पहचान बनाकर कई बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी कर चुका है. यह टूर्नामेंट 24 नवंबर से पांच दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो सीनियर पुरुष विश्व कप 2018 की मेजबानी कर चुका है.

ओडिशा और उत्तर प्रदेश दोनों ने मेजबानी की इच्छा जताई थी, लेकिन राष्ट्रीय टीम का टाइटल प्रायोजक होने के कारण ओडिशा को तरजीह दी गई. भारत ने 2016 में लखनऊ में जूनियर हॉकी विश्व कप जीता था.

आगामी टूर्नामेंट में 16 टीमें खिताब के लिए खेलेंगी. ओडिशा में सीनियर विश्व कप 2018 के अलावा एफआईएच विश्व लीग 2017 और चैम्पियंस ट्रॉफी 2014 भी हो चुकी है.

