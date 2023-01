Car Racer Dies: चेन्नई में कार रेसिंग के दौरान भयानक हादसा, दिग्गज रेसर की हुई मौत

चेन्नई में रविवार (8 जनवरी) को नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप के दौरान दर्दनाक दसा हुआ. इस हादसे के चलते जाने-माने रेसर केई कुमार की मौत हो गई. केई कुमार 59 साल के थे. हादसे के बाद रेस को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया. केई कुमार मद्रास मोटर्स स्पोर्ट्स क्लब (MMSC) के आजीवन सदस्य थे. यह रेसिंग इवेंट मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में हो रही थी.

यह हादसा सवेरे में हुआ, जब रेस के दौरान कुमार की कार एक प्रतियोगी की कार से टकरा गई. इस टक्कर के चलते केई कुमार की कार ट्रैक से बाहर हो गई और बाड़ से टकराने के बाद जमीन पर जा गिरी. रेड फ्लैग दिखाकर दौड़ को तुरंत रोक दिया गया. इसके बाद चंद मिनटों के भीतर केई कुमार को मलबे से निकाला गया.

Today a horrifying crash at Chennai race track Led to the tragic demise of senior racer Mr.K.E Kumar. The inadequate safety measures at the race track is the sole cause of this accident which costed a LiFE! I urge @fmsci to investigate & take immediate action !@KirenRijiju pic.twitter.com/GeYAV2Ic2D