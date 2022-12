Mirabai Chanu: वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दिखा मीराबाई का जलवा, कलाई में दर्द फिर भी जीत लिया सिल्वर मेडल

स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चनू कलाई में दर्द के बावजूद विश्व चैम्पियनशिप में कुल 200 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक जीतने में सफल रहीं. इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की चैम्पियन चीन की होउ झीहुआ को भी पछाड़ा. टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई ने मंगलवार रात 49 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा पेश करते हुए स्नैच में 87 किग्रा, जबकि क्लीन एवं जर्क में 113 किग्रा वजन उठाया.

चीन की जियांग हुइहुआ ने कुल 206 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उन्होंने स्नैच में 93 जबकि क्लीन एवं जर्क में 113 किग्रा वजन उठाया. उनकी हमवतन झीहुआ ने कुल 198 किग्रा (89 और 109 किग्रा) वजन उठाकर कांस्य पदक जीता.

'देश के लिए जान लगाने के लिए तैयार रहती हूं'

2017 में स्वर्ण पदक जीतने वाली मणिपुर की भारोत्तोलक का प्रतियोगिता में यह दूसरा पदक है. मीराबाई ने पदक जीतने के बाद कहा, ‘पांच साल बाद विश्व चैम्पियनशिप में एक और पदक जीतकर स्वदेश लौटना मेरे लिए भावनात्मक रूप से गौरवपूर्ण लम्हा है. विश्व चैम्पियनशिप में हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ओलंपियन शीर्ष स्तर पर चुनौती पेश करते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मेरी कलाई में दर्द था, लेकिन मैं हमेशा देश के लिए पूरी जान लगाने के लिए तैयार रहती हूं. उम्मीद करती हूं कि मैं एशियाई खेलों और पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक के साथ भारत को ऐसे और लम्हें दूंगी.’ मीराबाई की कलाई में सितंबर में ट्रेनिंग सत्र के दौरान चोट लगी थी. उन्होंने चोट के बावजूद अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया था.

Extremely humbled and grateful for this victory. Small step towards our eventual goal of an Olympic gold.

Gratitude to my Coach Vijay sir, our President IWLF Sahdev Yadav sir, Sports Authority of India, all the stakeholders and well wishers. Will always make you proud 🇮🇳 pic.twitter.com/eTBsmdTsXR