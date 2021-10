अनुराग ठाकुर की फिटनेस का जवाब नहीं, रस्सी कूद में दिखाया दमखम- VIDEO

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की फिटनेस गजब की है. वह अक्सर सोशल मीडिया पर फिटनेस को लेकर युवाओं को जागरूक करने की कोशिश करते हैं. अनुराग ठाकुर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने रस्सी कूद लगाई, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए.

अनुराग ठाकुर ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जब वे आपको चैलेंज करते हैं, तो आपके पास एक विकल्प होता है. 'इसे छोड़ें' या एक चैम्पियन की तरह प्रदर्शन करें.'

When they challenge you,

you’ve got a choice,

‘skip it’ or perform like a champion.#FitIndia 🇮🇳



| #ABetterNormal @rahulkanwal |