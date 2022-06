पैरा शूटिंग वर्ल्डकप खेलने फ्रांस जा रहे 6 भारतीय प्लेयर्स को नहीं मिला वीजा, सरकार का दखल भी फेल

फ्रांस में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्डकप में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल को झटका लगा है. भारतीय दल के 6 सदस्यों को फ्रांस से वीज़ा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वह वर्ल्डकप में हिस्सा नहीं ले पाए. इसमें पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले दो मेडलिस्ट भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में देश का नाम रोशन किया था.



टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालीं अव्नि लेखारा भी इस दल में शामिल थीं. अव्नि ने ट्विटर पर अपना दुख भी साझा किया और लिखा कि उन्हें और उनकी टीम को वीजा नहीं मिल पाया है, 7 जून को उनका एक महत्वपूर्ण मैच है लेकिन वह नहीं पहुंच पा रही हैं.

I am sad, not able to go to France since the visa of my escort Ms. Shweta Jewaria & my coach Mr.Rakesh Manpat have not been released. It's an important match for me on 7th June.Can anyone help? @DrSJaishankar @ianuragthakur @KirenRijiju @Media_SAI @ParalympicIndia @FranceinIndia https://t.co/bPcz8O5EPC