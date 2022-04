इस महिला पर ऐसे भड़का कोच का गुस्सा, चलते मैच में सिर से मारी टक्कर, Video

खेल में फैन्स, खिलाड़ी और स्टाफ इतने खो जाते हैं कि कभी-कभी अपना आपा खो देते हैं. कई बार फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों और फैन्स के बीच आपस में लड़ाइयां भी देखी गई हैं. चलते मैच में एक खिलाड़ी दूसरे को टक्कर मार देता है, तो कोई किसी को दांतों से काट लेता है. ऐसे कई वाकये देखने को मिलते हैं.

इस बार फुटबॉल मैच में अजीब वाकया देखने को मिला. यहां एक टीम के कोच ने महिला से ही अभद्रता कर दी. वह रेफरी के किसी फैसले से खुश नहीं थे. इसी दौरान बीच मैदान में आ गए और बहस करने लगे. इसी दौरान लाइन्सवुमन भी उन्हें समझाने आईं तो कोच ने उन पर सिर से टक्कर मार दी.

ब्राजील के घरेलू टूर्नामेंट में हुआ ये वाकया

यह वाकया ब्राजील की घरेलू फुटबॉल लीग (Campeonato Capixaba) में हुआ. दो टीमें नोवा वेनेसिया (Nova Venecia) और डेसपोर्टिवा (Desportiva) के बीच क्वार्टर फाइनल खेला गया. इसी दौरान हाफटाइम की सीटी बजने के बाद डेसपोर्टिवा टीम के कोच राफेल सोरियानो (Rafael Soriano) फील्ड पर आ गए और रेफरी के किसी फैसले से नाराज होकर बहस करने लगे. इसको लेकर उन्हें वॉर्निंग के तौर पर येलो कार्ड भी दिखाया, लेकिन वे इससे भी नहीं माने.

बीच बचाव के लिए आई थी लाइन्सवुमन

इसी दौरान जब तनाव ज्यादा बढ़ने लगा तो बीच बचाव करने के लिए लाइन्सवुमन मार्सिएली नेटो (Marcielly Netto) भी आ गईं. इसी दौरान कोच राफेल और ज्यादा उग्र हो गए और मार्सिएलो के समझाने के दौरान उन पर ही सिर से टक्कर मारकर हमला कर दिया. इस हमले में मार्सिएलो की नाक में चोट लगी है. तुरंत ही गार्ड मैदान पर आए और मार्सिएलो को कवर किया.

New low in football: Brazilian manager Rafael Soriano of 5th tier Brazilian club Desportivo Ferroviaria, headbutting a lineswoman pic.twitter.com/TPdXMCq6Qo