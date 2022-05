Asian Games 2022 Postponed: खेलों पर फिर कोरोना का साया, चीन में होने वाला एशियन गेम्स अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

कोरोना महामारी ने एक बार फिर से खेलों पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है. इसका असर इस साल होने वाले एशियन गेम्स पर देखने को मिला है. इस साल चीन (हांगझोऊ) में होने वाले एशियन गेम्स को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. यह जानकारी चीनी मीडिया के हवाले से सामने आई है.

यह एशियन गेम्स इसी साल सितंबर में चीन के हांगझोऊ शहर में होने थे. चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बगैर कोई कारण बताए इन गेम्स को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है. चाइना सेंट्रल टेलीविजन (CCTV) की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला शुक्रवार को ही लिया गया है.

सितंबर में होने थे एशियन गेम्स

एशिया के ओलंपिक काउंसिल के डायरेक्टर जनरल ने यह ऐलान किया है कि 19वें एशियन गेम्स को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है. यह गेम्स इसी साल हांगझोऊ शहर में 10 से 25 सिंतबर के बीच होने थे. अब यह एशियन गेम्स कब होंगे, इनकी नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी.

#UPDATE The Asian Games due to take place in Hangzhou in September have been postponed until an unspecified date, Chinese state media report, citing the Olympic Council of Asia.



No reason was given for the delay but the announcement comes as China battles a resurgence of Covid pic.twitter.com/spg7Q8FpMJ