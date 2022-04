Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना को 'मांकड़िंग' तरीके से किया गया रनआउट, फील्डिंग टीम से भिड़ीं, Video

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) अक्सर अपनी शानदार बैटिंग और स्माइल के लिए सुर्खियां बटोरती हैं. लेकिन अब उनका गुस्सा सुर्खियों में आया है. एक मैच के दौरान स्मृति मंधाना को विरोधी टीम ने मांकड़िंग तरीके से रनआउट किया, जिसके बाद वह नाराज़ हो गईं.

सीनियर वुमेन टी-20 लीग में खेले गए महाराष्ट्र और राजस्थान मैच के दौरान स्मृति मंधाना रनआउट हो गईं. वह नॉन-स्ट्राइकर एंड पर थीं और बॉलर के बॉल डालने से पहले ही क्रीज़ से बाहर निकल गई थीं. ऐसे में गेंदबाज़ ने उन्हें रनआउट कर दिया.

आईसीसी ने हाल ही में क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है. इन्हीं में मांकड़िंग को अब खेल भावना के खिलाफ नहीं माना गया है. पहले इस तरह के रनआउट पर आपत्ति जता दी जाती थी, लेकिन अब यह ऑफिशियल हो गया है.

Smriti Mandhana gets out at the non-strikers end. 🤜🤛



Well done, Rajasthan.



Mandhana wasn't happy, had some heated discussion with Rajasthan team, then with Jasia Akhter.



Rajasthan were sledging her too. 👌#CricketTwitter #SeniorT20Trophy #WomensT20Trophy pic.twitter.com/WG6amOa21K