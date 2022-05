Shubman Gill Winning Six IPL 2022: IPL में दोहरा दिया 2011... 7 नंबर की जर्सी, सामने संगकारा-मलिंगा, छक्का लगाकर टीम बनी चैम्पियन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटन्स (GT) के शुभमन गिल ने सिक्स जड़कर अपनी टीम को चैम्पियन बना दिया. राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने जिस 14 साल के इंतज़ार को खत्म करना चाह रही थी, वह इंतज़ार फिर बढ़ गया है. गुजरात ने अपने डेब्यू सीजन में ही इतिहास रचा और ये मोमेंट काफी स्पेशल रहा. क्योंकि जब गुजरात टाइटन्स ने खिताब जीता, तब 2011 वर्ल्डकप की यादें ताज़ा हो गईं. ये कैसा हुआ, हम आपको समझाते हैं...

राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए 130 का स्कोर बनाया था. जवाब में गुजरात टाइटन्स ने इस लक्ष्य को सात विकेट रहते हुए ही हासिल कर लिया. गुजरात टाइटन्स के शुभमन गिल ने छक्का जड़कर अपनी टीम को मैच जिताया.

The finishing six by SHUBMAN GILL!! #IPLFinal #GTvsRR pic.twitter.com/3WhJa2OYi9

यहां वर्ल्डकप 2011 का मोमेंट रिक्रिएट हुआ, क्योंकि शुभमन गिल की जर्सी का नंबर-7 था. ऐसा ही महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर है. दोनों ने फाइनल मैच में सिक्स जड़कर अपनी टीम को चैम्पियन बना दिया.

Number 7️⃣ jersey

Finishing with a 6️⃣

Gary and Nehraji celebrating 💙

Beating Sanga and Malinga's team 👊🏽



Where have we seen this before? 😉 pic.twitter.com/lF8mHajQLw