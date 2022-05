RR vs GT Final IPL 2022: जब शुभमन गिल ने लगाया विनिंग सिक्स और आईपीएल चैम्पियन बन गया गुजरात, Video

गुजरात टाइटन्स (GT) ने अपने डेब्यू सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए आईपीएल का खिताब जीत लिया है, वहीं राजस्थान का दूसरी बार खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में हार्दिक पंड्या की टीम ने सात विकेट से जीत हासिल की. गुजरात की जीत में शुभमन गिल ने भी अहम रोल निभाते हुए नाबाद 45 रनों की पारी खेली.

शुभमन गिल ने इस दौरान छक्का जड़कर शानदार अंदाज में मैच फिनिश किया. पारी के 19वें ओवर में ओबेड मैकॉय की पहली गेंद पर गिल ने स्कवायर लेग के ऊपर से यह सिक्स लगाया. गिल के सिक्स लगाते हुए गुजरात टाइटन्स का डगआउट एवं मैदान में उपस्थित टीम के सपोर्टर्स जश्न में डूब गए.

