Rohit Sharma: फुटबॉल टीम को चीयर कर रहे थे रोहित शर्मा, भड़के फैन्स बोले- खुद तो जीत लो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में मुंबई इंडियंस (MI) का बेहद खराब समय चल रहा है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने अब तक 8 मैच खेले और सभी में उसे हार का सामना ही करना पड़ा है. इसी बीच रोहित शर्मा को आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है.

दरअसल, मंगलवार को ही देर रात फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैम्पियंस लीग 2022 का सेमीफाइलन लेग-1 मैच खेला गया. इसमें मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को 4-3 के अंतर से करारी शिकस्त दी. इस दौरान रोहित शर्मा मैड्रिड टीम को सपोर्ट कर रहे थे. उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा था- Come on Madrid.

लो अब रियाल मैड्रिड भी हार गई

इस पर यूजर्स ने कमेंट्स करते हुए रोहित शर्मा को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा- एक मैच तो जीता नहीं जाता है आपसे. कुछ फैन्स ने कमेंट्स करते हुए रोहित शर्मा को वड़ा पाव तक कह दिया. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- लो अब रियल मैड्रिड भी हार गई.

Madrid be like: pic.twitter.com/q0tTYUWnVq

मुंबई टीम को अब तक किसने हराया

मौजूदा सीजन में अब तक मुंबई टीम ने 8 मैच खेले और सभी में उसे हार मिली है. इस टीम को अब तक दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स (दो बार हराया) और चेन्नई सुपर किंग्स ने शिकस्त दी है.

Come on Mumbai Indians, Come on Rohit... !!