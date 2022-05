Rinku Singh IPL 2022: रिंकू सिंह ने पूरा किया खुद से किया वादा, मैच से पहले हाथ पर लिखा था ये मैसेज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) जीत की पटरी पर लौट आई है. सोमवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को सात विकेट से मात दी. इस जीत के बाद दो बार की चैम्पियन कोलकाता प्वाइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स (PBKS) को पीछे छोड़ते हुए सातवें नंबर पर आ गई है.

कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के हीरो प्लेयर ऑफ द मैच रिंकू सिंह रहे, जिन्होंने 23 गेंद पर 42 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान रिंकू ने 6 चौके और 1 छक्का लगाया. बैटिंग के साथ ही रिंकू ने फील्डिंग करते हुए दो शानदार कैच भी लपके. रिंकू ने अपनी मैच विजयी पारी के दौरान नीतीश राणा के साथ चौथे विकेट के लिए 38 गेंद में नाबाद 66 रनों की साझेदारी की. राणा ने भी 37 गेंद में नाबाद 48 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल रहे.

रिंकू ने ये लिख लिया था अपने हाथों पर

मैच के बाद केकेआर ने रिंकू सिंह का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें रिंकू टीममेट नीतीश राणा को कह रहे हैं, 'मुझे सुबह से ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं आज के मैच में रन बनाने जा रहा हूं. साथ ही मैं मैन ऑफ द मैच भी रहूंगा. इसलिए मैंने मैच से पहले खुद ही अपने हाथों पर लिख लिया था कि आज 50 रन बनाऊंगा.'

रिंकू ने कहा, 'अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले कई खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में भाग लिया है, लेकिन आईपीएल खेलने वाला मैं पहला खिलाड़ी हूं. आईपीएल दूसरे घरेलू टूर्नामेंटों से काफी अलग होता है. मैं पांच साल से ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन लगातार मौके नहीं मिल रहे थे. मैने घरेलू टूर्नामेंटों में काफी रन बनाए, जिसके चलते बढ़िया प्रदर्शन करने का पूरा भरोसा था.

