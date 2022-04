Rinku Singh IPL 2022: छा गए अलीगढ़ के रिंकू सिंह…पारी में पकड़े चार कैच, बल्ले से भी चमके

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में अपना पहला मुकाबला खेल रहे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के रिंकू सिंह ने मैदान पर कमाल कर दिया. गुजरात टाइटन्स (GT) ने इस मैच में पहले बैटिंग की और सिर्फ 156 का स्कोर बनाया. फील्डिंग के दौरान रिंकू सिंह ने अपनी टीम के लिए चार बेहतरीन कैच पकड़े.



रिंकू सिंह का इस सीजन में पहला मैच था, वह कई बार सब्सटीट्यूट फील्डर के तौर पर ग्राउंड में नज़र आ चुके हैं. लेकिन गुजरात के खिलाफ उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा.



रिंकू सिंह ने इसी के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया, किसी आईपीएल पारी में अनकैप्ड प्लेयर द्वारा सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है. राहुल तेवतिया ने 2019 में मुंबई के खिलाफ 4 कैच पकड़े थे, अब रिंकू सिंह ने गुजरात के खिलाफ 4 कैच पकड़े हैं.

