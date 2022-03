IPL 2022 RCB Vs PBKS: 6 करोड़ में बिके ओडिएन स्मिथ ने अकेले दम पर पलट दिया मैच, 205 रन बनाकर भी हारी RCB

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले भी ज़बरदस्त जंग देखने को मिली. कभी एकतरफा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर जा रहे मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने अंत में धमाल मचाया और जीत हासिल कर ली. पंजाब किंग्स की ओर से ओडिएन स्मिथ और शाहरुख खान की जोड़ी ने बेंगलुरु के जबड़े से मैच छीन लिया.



पंजाब किंग्स को आखिरी पांच ओवर में 50 रनों की जरूरत थी. जिसके बाद ओडिएन स्मिथ और शाहरुख खान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कमाल कर दिया. ओडिएन स्मिथ ने सिर्फ 8 बॉल खेलीं और 25 रन बना डाले. इस दौरान उन्होंने एक चौका जमाया और तीन छक्के जड़े.

A spectacular run-chase by @PunjabKingsIPL in a high-scoring thriller sums up a Super Sunday 😍#TATAIPL #PBKSvRCB pic.twitter.com/7x90qu4YjI