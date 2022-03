IPL 2022: एबी डिविलियर्स बनेंगे RCB के मेंटर, नए सीजन में ये प्लेयर बन सकता है कप्तान!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम बड़ा ऐलान करने जा रही है. 12 मार्च को आरसीबी की ओर से अपने नए कप्तान का नाम बताया जाएगा. विराट कोहली ने साल 2021 के आईपीएल के बाद कप्तानी (RCB New Captain) छोड़ दी थी और अब टीम को नए लीडर की जरूरत है.



इस बीच खबर है कि साउथ अफ्रीकी लीजेंड एबी डिविलियर्स इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मेंटर बन सकते हैं. डिविलियर्स ने इसी साल ऐलान किया था कि वह अब लीग क्रिकेट भी नहीं खेला करेंगे, लेकिन किसी ना किसी रूप में आरसीबी के साथ जुड़े रहेंगे.

The beginning of a new era of leadership requires a BIG stage. 😎



Who is the captain of RCB for #IPL2022? Come find out on 12th March at the #RCBUnbox event on Museum Cross Road, Church Street. 🤩💪🏻#PlayBold #UnboxTheBold #ForOur12thMan pic.twitter.com/HdbA98AdXB