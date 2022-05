Ravindra Jadeja IPL 2022: डाइव लगाते हुए चोट लगवा बैठे रवींद्र जडेजा, दर्द से कराहे, रोकना पड़ा मैच, Video

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने बुधवार को हुए मुकाबले में शानदार फील्डिंग का नज़ारा पेश किया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ जब रवींद्र जडेजा फील्डिंग कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक कैच लपकने के लिए ऐसी डाइव लगाई कि खुद को चोट लगवा बैठे.



ऐसा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी के 18वें ओवर में हुआ. 17.3 बॉल पर जब आरसीबी के महिपाल लॉमरॉर ने हवाई शॉट खेला तो बॉल 30 गज के घेरे से बाहर गई. डीप कवर में खड़े रवींद्र जडेजा काफी दूर से भागते हुए और कैच लपकने की कोशिश की.



लेकिन इस दौरान उनका पैर घास में फंसा और वह कैच भी छूट गया. रवींद्र जडेजा यहां गिरे तो अपने हाथ के बल गिरे, ऐसे में शरीर का सारा भार उसपर ही आ गया. रवींद्र जडेजा कुछ देर के लिए दर्द से कराह उठे. इस दौरान मैच रोकना पड़ा.

