Rajasthan Royals IPL 2022: मैच हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स को याद आए बॉर्डर के सुनील शेट्टी, लोगों ने ट्रोल कर दिया

इंडियन प्रीमियर लीग-2022 में क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटन्स के हाथों हारने वाली राजस्थान रॉयल्स के पास अभी भी फाइनल में पहुंचने का मौका है. राजस्थान को एलिमिनेटर की विजेता टीम से भिड़ना होगा, अगर वहां जीत मिलती है तो वह फाइनल में पहुंच सकती है. लेकिन गुजरात के हाथों हारने के बाद राजस्थान ने ऐसा ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसपर जमकर मज़े ले रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स का ट्विटर हैंडल मज़ेदार मीम्स के लिए जाना जाता है. क्वालिफायर-1 हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने बॉर्डर फिल्म का एक मीम शेयर किया, जिसमें सुनील शेट्टी कहते हैं, ‘मैं वापस आउंगा, मैं वापस आउंगा’. ये ट्वीट तुरंत वायरल हो गया.

फैन्स ने इसपर राजस्थान रॉयल्स के ही मज़े ले लिए और लिखा कि भाई, इस ट्वीट को डिलीट कर दो क्योंकि फिल्म में सुनील शेट्टी वापस नहीं आता है. ये ट्वीट भी कई बार रिट्वीट किया गया और ट्विटर यूज़र्स ने राजस्थान रॉयल्स की ही फिरकी ले ली. इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने एक और ट्वीट शेयर किया, जिसमें सनी देओल की तस्वीर के साथ मैं वापस आउंगा, मैं वापस आउंगा का कैप्शन लिखा.

लोगों ने इसके साथ ही हाल ही में रिलीज़ हुई पंचायत-2 से जुड़े मीम्स भी साझा कर रहे हैं, जहां विनोद कैरेक्टर के मीम्स की बाढ़ आ गई है. राजस्थान रॉयल्स के इस ट्वीट पर वायरल हो रहे ऐसे ही मज़ेदार ट्वीट्स देखिए...

