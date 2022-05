Punjab Kings IPL 2022: ‘कुंबले हटाओ, टीम बचाओ’, प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पंजाब, भड़के फैन्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में पंजाब किंग्स (PBKS) प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है. पिछले कुछ सीजन में यह लगातार हो रहा है जब पंजाब किंग्स अच्छा खेल दिखाती है, लेकिन आखिर में आकर टीम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है. इस बार टीम के पास बेहतर खिलाड़ी और नया कप्तान था, फिर भी प्लेऑफ में एंट्री नहीं मिल पाई.



अब सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा फूटा है और हर किसी ने पंजाब किंग्स के कोच अनिल कुंबले को खरी-खोटी सुनाई है. अनिल कुंबले लंबे वक्त से पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हैं और लगातार ऑक्शन, खिलाड़ी, प्लेइंग-11 और रणनीति बनाने में एक्टिव रहते हैं. लेकिन वह अभी तक टीम को कोई खिताब नहीं दिला पाए हैं.



सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने लिखा है कि विराट कोहली को आईसीसी या आईपीएल ट्रॉफी ना जीतने का ब्लेम दिया जाता है, लेकिन हर साल पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में अनिल कुंबले पर एक्शन क्यों नहीं होता है.



कुछ यूजर्स ने पंजाब किंग्स के ट्वीट के नीचे ही लिख दिया कि कुंबले हटाओ, टीम बचाओ. लोगों ने लिखा कि अनिल कुंबले पूरे साल टीम बनाने पर काम करते हैं, लेकिन वह प्लेऑफ में फेल हो जाती है. सिर्फ आरसीबी के खिलाफ ही मैच जीत पाती है.

Kumble works all year to create a team that only defeats kohli's team