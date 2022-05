Rajat Patidar IPL 2022: गिने-चुने दोस्त-यार, अनुशासन का पक्का, एलिमिनेटर में उभरा ये IPL स्टार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के खिलाफ अहम जीत दिलाने वाले धाकड़ बल्लेबाज रजत पाटीदार सुर्खियों में हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एलिमिनेटर मुकाबले में रजत ने महज 54 गेंदों में 12 चौकों और सात छक्कों के साथ नाबाद 112 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके इंदौर निवासी परिवार का कहना है कि 28 साल के क्रिकेटर की इस चमकीली कामयाबी की नींव में खेल के प्रति बचपन से गहरा समर्पण और अनुशासन है.

गौरतलब है कि आईपीएल मेगा नीलामी में बिक नहीं सके रजत वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में आरसीबी का हिस्सा बने और बुधवार रात की पारी ने उनकी तकदीर बदल दी है.

Rajat Patidar was unbelievable with the bat, scoring an unbeaten hundred, & was our top performer from the first innings of the #LSGvRCB Eliminator. 👏 👏 #TATAIPL | @RCBTweets



Here's a summary of his knock 🔽 pic.twitter.com/hV3ea11OEr