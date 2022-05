MS Dhoni IPL 2022: ‘मुझे पीली जर्सी में देखोगे लेकिन...’, IPL में भविष्य पर कैप्टन एमएस धोनी का बड़ा बयान

महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाल ली है. रवींद्र जडेजा के पद छोड़ने के बाद एमएस धोनी को ये जिम्मेदारी दी गई. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए मैच से ही एमएस धोनी ने ये काम अपने जिम्मे लिया और उन्होंने इस बीच आईपीएल में अपने भविष्य पर भी बड़ा बयान दे दिया.



टॉस के वक्त महेंद्र सिंह धोनी से सवाल हुआ कि क्या वह आगे भी पीली जर्सी (CSK के लिए) खेलते हुए नज़र आएंगे. जिसपर एमएस धोनी ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि बिल्कुल, आप मुझे येलो जर्सी में ही देखोगे, लेकिन वो ये होगी या कोई और उसके बारे में नहीं पता.’

