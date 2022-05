MI Vs CSK IPL 2022: CSK-MI मैच में टेंशन, वानखेड़े में बिजली गायब, OUT होने पर रिव्यू नहीं ले पाया बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच का टॉस थोड़ी देरी से शुरू हुआ, क्योंकि मुंबई के वानखेड़े मैदान में कुछ तकनीकी दिक्कत चल रही है. इस तकनीकी दिक्कत का असर मैच पर भी पड़ा क्योंकि इसकी वजह से बल्लेबाज आउट होने पर रिव्यू नहीं ले पाया.



मुंबई के वानखेड़े मैदान में ये हाई-प्रोफाइल गेम खेला जा रहा है. यहां पर कुछ तकनीकी दिक्कत है, जो बिजली से जुड़ी हुई है. इसी वजह से मैदान की एक फ्लड लाइट नहीं चल रही है और टॉस में भी कुछ देरी हुई थी. हालांकि मैच को समय पर शुरू किया गया.

यहां क्लिक कर पहला ओवर देखें



लेकिन पहले ही ओवर में तकनीकी दिक्कत का असर देखने को मिला. मैच की दूसरी बॉल पर डेनिएल सैम्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के डेवॉन कॉन्वे को एलबीडब्ल्यू किया. अपील होते ही अंपायर ने उंगली उठा दी और आउट करार दिया. यहां पर डेवॉन कॉन्वे रिव्यू लेना चाहते थे, लेकिन इस दौरान वह उपलब्ध नहीं था.



What the hell . Why drs not available 😠😠. Convey was not out ..#CSKvsMI pic.twitter.com/3dXagSKmAG