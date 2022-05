Kamran Akmal IPL 2022: पाकिस्तानी प्लेयर ने राजस्थान रॉयल्स को किया विश, जीता था पहला IPL खिताब

इंडियन प्रीमियर लीग-2022 का फाइनल मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच खेला जा रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम 14 साल के बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची है, ऐसे में टीम की कोशिश है कि खिताब के सूखे को खत्म किया जाए. 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने खिताब जीता था, उस टीम का हिस्सा पाकिस्तानी खिलाड़ी कामरान अकमल ने टीम के लिए संदेश भेजा है.



पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में देखकर खुशी हुई. राजस्थान रॉयल्स के फैन्स और टीम मैनेजमेंट को बधाई. राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स को शुभकामनाएं. क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा था, इस वजह से मैं चाहता हूं कि राजस्थान रॉयल्स ही जीते.

Good to see @rajasthanroyals in final…Congratulations to #RajasthanRoyals fans Team and management. Best of luck to both teams #RRvGT May the best team win…but as i had been a part of @rajasthanroyals so i really want them to win 👍🏻👍🏻