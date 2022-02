IPL Mega Auction 2022: पहले दिन लगी 388 करोड़ रुपये की बोली, ऑक्शनर की तबीयत भी बिगड़ी, पूरा राउंडअप

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मेगा ऑक्शन का शानदार आगाज़ हुआ है. बेंगलुरु में दो दिन के मेगा ऑक्शन का पहला दिन शनिवार को था, जहां सुबह से ही बड़े-बड़े खिलाड़ियों की बोली लगना शुरू हुई. पहले दिन ही कई चौंकाने वाली बोली देखने को मिली. ईशान किशन सीजन के सबसे महंगे प्लेयर बने तो मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को किसी टीम ने नहीं खरीदा.



पहले दिन कुल 74 देशी और 20 विदेशी खिलाड़ियों की बोली लगी. कुल 388 करोड़ रुपये खिलाड़ियों पर खर्च किए गए. आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 के पहले दिन क्या हुआ, बड़ी बातों को जान लीजिए...



ईशान किशन बने सबसे महंगे प्लेयर



उम्मीद के मुताबिक ईशान किशन पर इस बार पैसों की जमकर बारिश हुई, उन्हें मुंबई की टीम ने 15.25 करोड़ रुपये में खरीदा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने दीपक चाहर को 14 करोड़ रुपये में खरीद लिया है, जबकि श्रेयस अय्यर अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नज़र आएंगे जिन्हें 12.25 करोड़ रुपये में खरीदा है. श्रेयस ही कोलकाता के कप्तान भी बन सकते हैं.



पहले दिन कुल दस खिलाड़ी ऐसे रहे, जिन्हें 10 करोड़ से अधिक की कीमत पर खरीदा गया है. टीमों के बीच कई खिलाड़ियों के लिए तो काफी जबरदस्त जंग देखने को मिली, 20 लाख से शुरू हुई बोली 5, 6 और 7 करोड़ तक पहुंची लेकिन टीमों ने हार नहीं मानी.

