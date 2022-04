IPL 2022, MI vs CSK: क्या करेगी मुंबई..? एक और हार से टूटेगा फैन्स का दिल! चेन्नई के लिए भी 'करो या मरो'

आईपीएल के 15वें सीजन के 33वें मैच में गुरुवार को मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीमें आमने-सामने होंगी.

लगातार छह हार के बाद बाहर होने की कगार पर पहुंची मुंबई इंडियंस की टीम गुरुवार को यहां चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज करके इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी उम्मीदें बरकरार रखने की कोशिश करेगी. यह मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

पांच बार की चैम्पियन मुंबई की टीम ने इस सत्र में एक भी मैच नहीं जीता है और गुरुवार को हारने पर वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. मौजूदा चैम्पियन चेन्नई की स्थिति भी अच्छी नहीं है और वह अंकतालिका में सबसे निचले स्थान पर स्थित मुंबई से केवल एक पायदान ऊपर है. उसकी टीम को भी छह मैचों में से पांच में हार का सामना करना पड़ा है और गुरुवार को हार से वह बाहर होने की कगार पर पहुंच जाएगी.

IPL: क्या है मुंबई-चेन्नई का रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल (2008-2021) अब तक 32 बार भिड़ चुकी हैं. इस दौरान चेन्नई ने 13 और मुंबई ने 19 मैच जीते हैं. दोनों के बीच पिछले पांच मैचों की बात करें, तो मुंबई ने 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि चेन्नई को 2 में सफलता मिली.

