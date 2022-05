GT Vs LSG IPL 2022: ‘टेल्स बोला ना...’, टॉस पर हुआ कन्फ्यूजन, देखें राहुल-हार्दिक का बैंटर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में मंगलवार को गुजरात टाइटन्स (GT) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी, लेकिन टॉस के वक्त दोनों कप्तानों के बीच हंसी-मज़ाक देखने को भी मिला.

गुजरात टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पंड्या और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल दोनों ही दोस्त हैं. जिस वक्त टॉस हुआ, तब केएल राहुल ने सिक्का उछाला और हार्दिक पंड्या ने कॉल किया. हार्दिक पंड्या ने हेड्स मांगा था. लेकिन केएल राहुल को लगा कि वो टेल्स कह रहे हैं.

टॉस होने के बाद केएल राहुल ने कहा कि इसने टेल्स बोला ना..जिसपर हार्दिक पंड्या ने कहा कि नहीं हेड्स बोला है. टॉस जीतने के तुरंत बाद हार्दिक पंड्या ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया. बता दें कि दोनों ही टीमें प्वाइंट टेबल में टॉप-2 पर हैं, जो भी टीम यहां पर मैच जीतती हैं वही प्लेऑफ में पहुंच जाएगी.

