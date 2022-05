Rohit Sharma Wicket IPL 2022: IPL में हॉटस्पॉट क्यों नहीं? रोहित के विकेट पर विवाद, BCCI पर बरसे फैन्स

Rohit Sharma Wicket: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला हुआ. मुंबई को सीजन की 9वीं हार झेलनी पड़ी, लेकिन इस हार से इतर एक नई बहस शुरू हो गई. मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को जिस तरह से आउट दिया गया, उसको लेकर विवाद हुआ है. रोहित शर्मा के बल्ले से बॉल नहीं लगी थी, लेकिन थर्ड अंपायर के रिप्ले में एज दिखाया गया और इसे आउट करार दिया गया.



रोहित शर्मा के इसी विकेट पर विवाद हो गया है और फैन्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है. दरअसल, फैन्स ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई है कि आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन लीग माना जाता है लेकिन यहां इतनी निम्न स्तर की अंपायरिंग की जा रही है, साथ ही अगर तकनीक का भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है.



कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की पारी के पहले ओवर में ही टिम साउदी की बॉल पर रोहित शर्मा को आउट करार दिया गया. रोहित शर्मा के बल्ले के पास से बॉल निकली थी, उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई. फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए रोहित शर्मा ने थर्ड अंपायर का रुख किया, लेकिन रिप्ले में वहां भी एज दिखाया गया. जबकि दिख रहा था कि बॉल बल्ले से काफी दूर है.

अंपायर ने इसे आउट करार दिया, इस फैसले पर रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने और स्टैंड में बैठे टीम के मालिक आकाश अंबानी समेत अन्य दर्शक, कमेंटेटर भी हैरान हो गए. रोहित शर्मा के विकेट गिरने का मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा और टीम मैच हार गई.



@IPL #KKRvMI Rohit Sharma given caught out by third umpire as Clearly showing spike in ultraedge before ball came to bat. Poor umpiring. pic.twitter.com/IaxNX7rR6M

फैसले में किसकी गलती?



रोहित शर्मा के बल्ले से किनारा रिप्ले में दिखाई दिया, ये अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी का कमाल था. इस तकनीक से बल्ले-बॉल के बीच का संपर्क सुनाई देता है. अगर स्क्रीन पर स्पाइक आता है, तो बॉल उस जगह टच की गई है. फिर चाहे वह बैट हो, पैड या फिर बल्लेबाज का शरीर. लेकिन इसका निगेटिव प्वाइंट यह हुआ कि स्पाइक किसी भी तरह की आवाज़ पर आता है.

Dear @BCCI @IPL Please get some good pairs of umpire who can hear and see properly! This type of bad umpiring it's just wasting the hardwork and dedication of all the players this stuff will happen someday in IPL final or the last ball of a deciding match. #IPL2022 #RohitSharma pic.twitter.com/jrU12xW3Ni