Hardik Pandya IPL 2022: हार्दिक पंड्या ने मैदान में मोहम्मद शमी को दी गाली? ट्विटर पर फूटा फैन्स का गुस्सा

गुजरात टाइटन्स (GT) को सोमवार को आईपीएल 2022 की पहली हार का सामना करना पड़ा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने एक तरफा मुकाबले में गुजरात को 8 विकेट से हराया. गुजरात के कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने इस मैच में फिफ्टी जड़ी लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके. अब हार्दिक पंड्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके दिखाए गए गुस्से पर लोग भड़के हैं.



दरअसल, वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जब सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी चल रही थी उस वक्त कप्तान हार्दिक पंड्या खराब फील्डिंग के लिए मोहम्मद शमी (Muhammad Shami) पर भड़क गए. राहुल त्रिपाठी द्वारा थर्ड मैन पर खेला गया शॉट सीधा मोहम्मद शमी के पास गया.



C.... @hardikpandya7 U R Only By Mistakely Making GT Captain,Not A Legend Player,Please Respect Senior AND Legend Player @MdShami11 pic.twitter.com/r2XGNFqIq8

हालांकि, मोहम्मद शमी ने इसको कैच पकड़ने का ट्राई नहीं किया. इसी पर हार्दिक पंड्या भड़क गए और मोहम्मद शमी पर बरस पड़े. हार्दिक को उम्मीद थी कि मोहम्मद शमी आगे बढ़कर कैच को लपकेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.



Hardik Pandya proves he is indeed the brother of Krunal Legend Pandya 🤦‍♂️#GTvSRH #SRHvGT #Shami #IPL2022 #IPL #TATAIPL2022 #kanewilliamson pic.twitter.com/sm6f6T5tea