IPL 2022: चेन्नई सुपर किंग्स ने लॉन्च की नई जर्सी, इंडियन आर्मी को दिया स्पेशल ट्रिब्यूट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब चार बार जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर नए मिशन के लिए तैयार है. 26 मार्च को आईपीएल 2022 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से भिड़ना है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की है.



चेन्नई सुपर किंग्स ने जो जर्सी लॉन्च (CSK New Jersey) की है, उसमें कई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं. सामने टीम के लोगो के ऊपर चार स्टार लगाए गए हैं, जो चार बार की ट्रॉफी को बताते हैं. इसके अलावा कंधे पर नया डिजाइन बनाया गया है, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो.



Unveiling with Yellove! 💛

Here’s a 👀 at our new threads in partnership with @TVSEurogrip! 🥳#TATAIPL #WhistlePodu 🦁 pic.twitter.com/pWioHTJ1vd