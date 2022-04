Ashish Nehra IPL 2022: लैपटॉप-प्लानिंग सब फेल, नेहरा जी के एक ‘कागज' ने किया विरोधियों को चित!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शनिवार की शाम को एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. गुजरात टाइटन्स (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को मात दी. गुजरात की इस आईपीएल में ये लगातार दूसरी जीत है. इस बीच मैच की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें गुजरात टाइटन्स के हेड कोच आशीष नेहरा मैच के बीच एक कागज़ लेकर बैठे हैं.

आशीष नेहरा टीम के हेड कोच हैं और लगातार ड्रेसिंग रूम में एक्टिव नज़र आते हैं. टीम के मेंटर गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर आशीष नेहरा ने अभी तक सटीक रणनीति बनाई हैं, यही कारण है कि टीम को लगातार दो जीत मिली हैं.

आशीष नेहरा की इस तस्वीर पर मज़ेदार कैप्शन आ रहे हैं, जिसमें लोग लिख रहे हैं कि आईपीएल में टीमें लैपटॉप-प्लानिंग के साथ आ रही हैं. लेकिन नेहरा जी एक कागज़ की मदद से ही विरोधियों को चित्त कर रहे हैं. इसके अलावा गुजरात टाइटन्स ने भी आशीष नेहरा की एक तस्वीर डाली है, जिसमें वह नारियल पानी पीते दिख रहे हैं.

Guy running a Billion dollars worth franchise without any laptop or altu faltu k drame pic.twitter.com/pVcKEcUxjF

खास बात यह भी है कि गुजरात टाइटन्स ने 2 अप्रैल को जीत हासिल की. इसी दिन भारत ने 2011 में वनडे वर्ल्डकप जीता था और आशीष नेहरा उस टीम का हिस्सा थे, जबकि गैरी कर्स्टन टीम के हेड कोच थे.

Here’s a 📸 of Nehraji with all the coaches who are cooler than him! 😉 #AavaDe #SeasonOfFirsts #TATAIPL pic.twitter.com/VfkFXIfbTR