Arjun Tendulkar IPL 2022: अर्जुन तेंदुलकर की यॉर्कर देख दीवाने हुए फैन्स, बोले- मत करो इंतज़ार, टीम में लाओ

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस की टीम को अपने शुरुआती 6 मैच गंवाने पड़े हैं. पांच बार की चैम्पियन टीम को एक जीत का इंतज़ार है. गुरुवार को मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से है, ऐसे में सोशल मीडिया पर अर्जुन तेंदुलकर ट्रेंड कर रहे हैं.



चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाले मैच से पहले अर्जुन तेंदुलकर की एक यॉर्कर सुर्खियों में है. मुंबई इंडियंस ने प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर प्रैक्टिस के दौरान शानदार यॉर्कर डालते हैं और बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर देते हैं.



मुंबई इंडियंस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अगर आपका नाम अर्जुन है, तो आप अपना निशाना नहीं चूक सकते हैं. अर्जुन तेंदुलकर का ये वीडियो एक मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगातार वायरल हो रहा है.

You ain't missing the 🎯 if your name is 𝔸ℝ𝕁𝕌ℕ! 😎#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians MI TV pic.twitter.com/P5eTfp47mG