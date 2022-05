Arjun Tendulkar IPL 2022: बुमराह की जगह खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर? फैन्स ने याद दिलाया रोहित शर्मा का बयान

मुंबई इंडियंस (MI) की टीम शनिवार को इस सीजन में अपना आखिरी मैच खेलने उतरेगी. इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (IPL 2022) मुंबई इंडियंस के लिए बेहतर नहीं गया है और टीम अभी अंतिम पायदान पर है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब मुंबई इंडियंस उतरेगी, तब फैन्स को उम्मीद है कि इस मैच में अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को मौका मिलेगा.



पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पिछले दो सीजन से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन उन्हें अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. इस सीजन में मुंबई ने कई युवा खिलाड़ियों को ट्राई किया है, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को मौका नहीं मिल पाया है.



हालांकि, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्जुन तेंदुलकर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खिलाया जा सकता है. सोशल मीडिया पर भी अर्जुन तेंदुलकर ट्रेंड में बने हुए हैं और फैन्स लगातार उनके बारे में लिख रहे हैं.

Arjun Tendulkar is set to replace Jasprit Bumrah against DC.#MIvsDC #IPL2022 pic.twitter.com/Xy1nBt9q0B — Raghav Acharya (@raghavacharya95) May 20, 2022

Give rest to player(Rohit,ishant ,bumrah) for SA tour.😅😅😂and give chance to new player so you can select for next season. — Palwinder Singh Malhi (@Palwinder0006) May 21, 2022



फैन्स की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि पिछले मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने एक बयान दिया था और कहा था कि आखिरी मैच में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, ताकि अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके.

Rohit pointed out that they might try out new players in the next game as well. Sorry rcb fans 😭😭😭😭 — Devansh🎭 #RoarMacha (@Nexusofjoy) May 17, 2022

मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच भले ही काफी ज़रूरी ना हो, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नज़र इसी मैच पर है. क्योंकि अगर मुंबई जीत जाती है, तो आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. ऐसे में सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ भी आ रही है.

Rohit - We got one change Arjun Tendulkar replaces Jasprit Bumrah, #MIvsDC



RCB - pic.twitter.com/fLJhvQckzc — \ (@fivewides) May 20, 2022



फैन्स मज़े ले रहे हैं कि मुंबई इस मैच में अपने बड़े प्लेयर्स को आराम दे सकती है और युवाओं को चांस देगी. फैन्स लिख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठाकर इस मैच में अर्जुन तेंदुलकर को खिलाया जाएगा. ट्विटर यूज़र्स मीम्स बना रहे हैं कि आरसीबी प्लेऑफ में ना पहुंच पाए, इसलिए मुंबई कमज़ोर टीम उतार सकती है.