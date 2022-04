Anushka Sharma-Virat Kohli IPL 2022: फॉर्म में लौटे किंग कोहली, फिफ्टी पूरी होने पर झूम उठीं अनुष्का शर्मा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटन्स (GT) का मुकाबला है. इस मैच में बेंगलुरु की टीम पहले बैटिंग कर रही थी, मैदान पर जब किंग विराट कोहली बल्ले से रन बरसा रहे थे उस वक्त स्टैंड्स में उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा उनको चीयर कर रही थीं.

विराट कोहली ने इस मैच में शानदार फिफ्टी जड़ी, इस दौरान अनुष्का शर्मा स्टैंड्स में ही थीं और खुशी से उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी. विराट की फिफ्टी पूरी होने पर अनुष्का ने जमकर तालियां बजाईं.

आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपनी पारी में 58 रन बनाए, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 109.43 का रहा. विराट ने अपनी पारी में 6 चौके, 1 छक्का जमाया. मोहम्मद शमी ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर आउट किया.

Anushka Sharma like a proper fan after that Kohli six 🤩 pic.twitter.com/lM7XxLBJJG