IPL 2021, KKR Vs RCB: ‘पहले पैड लगा है ना...’, कोहली ने DRS लेकर पहले फैसला बदला, फिर अंपायर से भिड़ गए!

Virat Kohli Fight: आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत हुई. पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और सिर्फ 138 रन ही बनाए. लेकिन आरसीबी जब बॉलिंग कर रही थी, तब एक मौका ऐसा आया जब कप्तान विराट कोहली के सही फैसले से केकेआर को झटका लगा. इतना ही नहीं विराट कोहली की अंपायर के साथ तीखी बहस भी हो गई.

दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के सातवें ओवर में जब युजवेंद्र चहल ने अपनी आखिरी बॉल डाली तब गेंद सीधे राहुल त्रिपाठी के पैड पर जाकर लगी. अंपायर विरेंद्र शर्मा ने पहले इसे नॉटआउट दिया, लेकिन विराट कोहली ने जब अपने कीपर से पूछा कि बॉल सीधे पैड पर लगी है ना तो तुरंत उन्होंने रिव्यू ले लिया.

रिव्यू लेने के बाद विराट कोहली का फैसला सही साबित हुआ और राहुल त्रिपाठी आउट हो गए. अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसपर विवाद हो गया. दरअसल, कप्तान विराट कोहली इस फैसले के बाद सीधे अंपायर विरेंद्र शर्मा के पास पहुंचे और उनसे फैसले पर बहस करने लगे.

क्योंकि अंपायर के गलत फैसले के कारण ही विराट कोहली को रिव्यू लेना पड़ा ऐसे में बाद में उनकी अंपायर से बहस हुई. कुछ देर बाद अंपायर ने भी विराट कोहली से इस मसले पर बात की. अच्छी बात ये हुई कि अंपायर और विराट के बीच बातचीत का अंत एक स्माइल के साथ हुआ.

Virat Kohli had a chat with the umpire, but it ended with a smile on Virat's face. pic.twitter.com/sjBe5VgBHI