IPL: 6,4,4,6… जब शिखर धवन ने CSK के इस बॉलर पर कर दी रनों की बौछार

DC Vs CSK: आईपीएल 2021 में सोमवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने रहीं. दिल्ली के ओपनर शिखर धवन (39 रन) ने इस मैच में धमाकेदार पारी खेली. मैच में एक मौका ऐसा भी आया जब दिल्ली के ‘गब्बर’ पूरे रंग में दिखाई दिए और चेन्नई के दीपक चाहर के ओवर में उन्होंने 21 रन बना डाले.

दिल्ली की पारी के पांचवें ओवर में जब चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चाहर बॉलिंग करने आए तो दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन उनपर पूरी तरह से टूट पड़े. शिखर धवन ने ओवर में 21 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल रहे.

• 4.1 ओवर: 6 रन

• 4.2 ओवर: 4 रन

• 4.3 ओवर: 4 रन

• 4.4 ओवर: 6 रन

• 4.5 ओवर: 0 रन

• 4.6 ओवर 1 रन

कुल रन: 21

6. 4. 4. 6. @SDhawan25 enjoying his time out there in the middle.



Live - https://t.co/VcE8rZVkJJ #DCvCSK #VIVOIPL pic.twitter.com/ISCREcnpro