IPL 2021, CSK Vs DC: चेन्नई ने किए 3 बड़े बदलाव, रैना बाहर, दिल्ली ने भी इस दिग्गज को किया ड्रॉप

CSK Vs DC: आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़े बदलाव किए हैं. इस सीजन के 50वें मैच में चेन्नई की टीम ने सुरेश रैना को बाहर का रास्ता दिखाया है. खराब फॉर्म से जूझ रहे सुरेश रैना को हल्की चोट लगी है, इसी कारण दिल्ली के खिलाफ होने वाले मैच में वो नहीं खेल पाए.



चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली के खिलाफ कुल 3 बदलाव किए हैं. रॉबिन उथप्पा, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो सोमवार को मुकाबला खेल रहे हैं. जबकि सैम करेन, के. आसिफ और सुरेश रैना को टीम से बाहर किया गया है.



