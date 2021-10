IPL: ...जब ऋषभ पंत बोले, ‘धोनी से बहुत सीखा, लेकिन अब वो मेरे विरोधी’

CSK vs DC: आईपीएल 2021 के 50वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला हुआ. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी. टॉस के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने एक अहम बात की. महेंद्र सिंह धोनी को अपना हीरो मानने वाले ऋषभ पंत ने यहां कहा कि मैंने एमएस धोनी से काफी कुछ सीखा है, लेकिन अभी वो मेरे विरोधी हैं.



टॉस होने के बाद जब ऋषभ पंत से सवाल जवाब हुए, तो उन्होंने कहा कि हम इस मैच में भी बेसिक्स पर जोर देना चाहते हैं ताकि अच्छा करते हुए टॉप 2 में खत्म कर सकें. जब एमएस धोनी को लेकर सवाल हुआ तब ऋषभ पंत ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी से हमेशा कुछ बढ़िया सीखने को मिलता है और काफी कुछ सीखा भी है लेकिन अभी वो मेरे विरोधी हैं इसलिए मैच पर ही फोकस है.

