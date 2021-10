IPL 2021, RCB v PBKS: ‘करो या मरो’ के मैच में पंजाब ने किए 3 बदलाव, इस इंडियन स्टार को किया बाहर

RCB Vs PBKS: आईपीएल 2021 अब धीरे-धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले प्लेऑफ की जंग जारी है. इसी जंग में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स का मुकाबला है. विराट कोहली की बेंगलुरु अभी टॉप 4 में है, जबकि पंजाब 10 प्वाइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को जीतना जरूरी है.

ऐसे में इस करो या मरो वाले मैच में पंजाब किंग्स ने बड़े बदलाव कर दिए हैं. पंजाब की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए हैं. RCB के खिलाफ युवा भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान, ऑस्ट्रेलिया के मोइसीज हेनरिक्स और हरप्रीत बरार की एंट्री हुई है.

इस मैच में दीपक हुड्डा को बाहर बैठाया गया है, जो आईपीएल का दूसरा फेज़ शुरू होने के बाद से ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं. दीपक हुड्डा के अलावा फैबिएन एलियन और नैथन इलिस को प्लेइंग 11 से बाहर बैठाया गया है.

इस मैच में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, जबकि टॉस हारने का बाद पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि वह पहले बॉलिंग ही करना चाहते थे.



