IPL: धोनी ने बताई हार के पीछे की वजह, शतकवीर ऋतुराज को लेकर कही बड़ी बात

आईपीएल 2021 के 47वें मुकाबले में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को राजस्थान रॉयल्स (RR) के हाथों सात विकेट से हार झेलनी पड़ी. सीएसके की टीम पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है और वह अभी भी अंक तालिका में टॉप पर है. हार के बाद कप्तान एमएस धोनी ने कहा कि टीम को गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा. साथ ही उन्होंने शतकीय पारी खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़‌ की भी तारीफ की.

पहले छह ओवरों में खेल पलट गया

धोनी ने मैच समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'टॉस हारना हमारे लिए बुरा रहा. 190 का स्कोर अच्छा था, लेकिन ओस ने विकेट को फ्लैट कर दिया और गेंद अच्छी तरह से आने लगी. इस परिस्थिति में अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और उन्होंने ऐसा ही किया और गेंदबाजों पर दबाव बनाया.उन्होंने पहले 6 ओवरों में ही खेल को हमसे छीन लिया. धोनी ने मजाकिया लहजे में कहा कि जिस तरह वह बल्लेबाजी कर रहे थे, 250 रन का स्कोर शायद ठीक होता.'

ऋतुराज की पारी शानदार रही

धोनी ने शतकवीर ऋतुराज गायकवाड़ की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा, 'जब उनके कलाई के स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद थोड़ी रुककर आ रही थी. बाद में ये बेहतर होने लगा. इस वजह से ऋतुराज ने वास्तव में बेहतरीन बल्लेबाजी की. अक्सर जब आप मैच हार जाते हैं तो ये पारियां छुप जाती हैं, लेकिन यह एक शानदार पारी थी.'

हमने दीपक को मिस किया

धोनी ने स्वीकार किया किया कि उन्हें तेज गेंदबाज दीपक चाहर की कमी खली. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को जल्दी से यह समझना होगा कि एक अच्छा स्कोर क्या है. आप टी20 प्रारूप में कड़ी मेहनत करते हैं और फिर महसूस होता है कि ये 160-180 विकेट नहीं है. विपक्षी टीम ने जल्दी से परिस्थितियों का आकलन किया और मध्य क्रम पर दबाव नहीं बनने दिया. दीपक शुरुआती मुकाबलों में नई गेंद के साथ वास्तव में अच्छा था. आज हमने उन्हें मिस किया, क्योंकि आज गेंदबाजों पर दबाव था.

हार से सबक लेना होगा

40 साल के धोनी ने आगे बताया, 'हम फील्ड सेट करने के मामले में भी मैदान के आयामों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे. इस हार को भूलना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मैच से सीखना जरूरी है क्योंकि प्लेऑफ मैच में ऐसा होने पर सीखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है.'

.. ऐसा रहा मैच का हाल

अबु धाबी में हुए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 189 रन बनाए. युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़‌ ने अपने टी20 करियर का पहला शतक जड़ते हुए 60 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने नौ चौके और पांच छक्के लगाए. इस पारी के दौरान ऋतुराज ने आईपीएल के इस सीजन अपने 500 रन भी पूरे किए. साथ ही, ऑरेंज कैप भी अब उनके पास आ गई है.

जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 17.3 ओवरों में तीन विकेट पर 190 रन बनाकर मैच जीत लिया. शिवम दुबे ने नाबाद 64 रनों की पारी खेली, जिसमें चार चौके और इतने ही छक्के शामिल रहे. उनके अलावा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 21 गेंदों पर ताबड़तोड़ 50 रन बनाकर टीम के जीत की नींव रखी. जायसवाल ने अपनी पारी में छह चौके और तीन छक्का लगाया.

