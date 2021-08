RCB ने केन रिचर्डसन की जगह इस 'अनकैप्ड' प्लेयर को शामिल किया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन की जगह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉर्ज गार्टन को टीम में शामिल किया है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 के बचे हुए चरण के लिए इस खिलाड़ी को जगह मिली है.

‘अनकैप्ड’ खिलाड़ी गार्टन 38 टी20 मैचों में खेले हैं, जिसमें उन्होंने 44 विकेट चटकाए हैं. बतौर बल्लेबाज गार्टन का टी20 में एवरेज 20.77 और स्ट्राइक रेट 124.66 है.

Talented all-rounder from England, George Garton, will join the RCB family for the rest of #IPL2021. He completes our overseas players quota for the season. 🤩#PlayBold #WeAreChallengers #NowAChallenger pic.twitter.com/XQgIxWyFva