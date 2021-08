Ind vs Eng: इंग्लैंड के फैन्स ने कोहली के साथ की शर्मनाक हरकत, वीडियो वायरल

भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में शर्मनाक प्रदर्शन किया है. लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार खेल दिखाने वाली टीम इंडिया लीड्स टेस्ट की पहली पारी में 78 रनों पर ही सिमट गई.

भारत के लिए सिर्फ दो बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके. ओपनर रोहित शर्मा ने 19 और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने 18 रन बनाए. कप्तान विराट कोहली का बल्ला इस बार भी नहीं चला. वह महज 7 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने आउट किया.

एंडरसन ने कोहली को आउट किया तो स्टेडियम में मौजूद इंग्लैंड के फैन्स उत्साहित हो गए. कुछ फैन्स विराट को 'cheerio' (गुडबाय) कहते हुए और बाय-बाय का इशारा करते देखे गए.

इसका वीडियो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑफिशल फैन ग्रुप 'बार्मी आर्मी' के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि विराट कोहली पवेलियन लौट रहे हैं और इंग्लिश फैन्स उन्हें गुडबाय कह रहे हैं.

Cheerio Virat 👋



Jimmy has 3 in the first hour 🐐#ENGvIND pic.twitter.com/OSM9jBe4DS